شرطة أبوظبي تحذر السائقين من تجاوز الإشارة الحمراء والتزويد والضجيج

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق الداخلية والرئيسية، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، محذرة من مخاطر التزويد والضجيج والإنشغال بغير الطريق.

وحثت على إفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية، وترك مسافة أمان بينهم وبين المركبة الأمامية وإعطاء الأولوية للمشاة،و استخدام حزام الأمان، والانتباه لتحركات الأطفال داخل المركبة،والتقيد بجلوس الأطفال في عمر أربع سنوات وما دون في المقاعد المخصصة لهم،

ودعت السائقين ضمن مبادرتها للتوعية المجتمعية تحت شعار «سعادتنا... سلامتكم» إلى الالتزام بتعليمات عناصر المرور، الذين يقومون بتنظيم حركة السير والمرور حول المسالخ، والحرص على إيقاف مركباتهم بصورة صحيحة في المواقف المخصصة، وحذرتهم من الوقوف العشوائي مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة لتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة باتباع أحدث الوسائل وأسرعها.

رسائل

وحض الحميري السائقين على عدم الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة مما يؤدي إلى تشتيت الذهن عن متابعة الطريق، وينتج عنه وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وناشدهم بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها والتأكد من صلاحية إطارات مركباتهم واستخدام حزام الأمان وترك مسافة كافية خلف المركبات،والتركيز والانتباه لكافة مفاجآت الطريق.

ودعا الحميري الأسر إلى مراقبة الأبناء خلال عطلة العيد،مشدداً على خطورة السماح للأحداث بقيادة المركبات بدون رخصة،أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات «التفحيط أوالتسابق» مما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

من ناحية أخرى أكملت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك بوضع خطط أمنية ؛ لتوفير الأمن والسلامة للجمهور وأفراد المجتمع في مدينة العين أثناء إجازة العيد.

سلامة

وأوضح العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين أن الخطط تركز على سلامة الجمهور والزوار بمدينة العين في مختلف المناطق والمصليات والحدائق والمتنزهات العامة والأحياء السكنية وعلى مداخل ومخارج المدينة، من خلال تواجد عناصر الشرطة المكثف في تلك الأماكن لتقديم المساعدة لهم.

دوريات

سيتم تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الأماكن التي من المتوقع أن تشهد ازدحاماً جماهيرياً ومرورياً كالأسواق والأماكن السياحية وأمام المراكز التجارية الحيوية في المدينة؛ للحيلولة دون حدوث أية اختناقات مرورية أو حوادث تعكر صفو هذه المناسبة السعيدة ومراقبة كافة الأماكن للحد من آفة التسول وضبط المتسولين.