هزاع بن زايد يهنىء رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى

المصدر: وام

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات باليمن والبركات.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى أن يعيده عليهم جميعاً بمزيد من الخير والبركات، وأن تظل دولة الإمارات، في ظل قيادتها الحكيمة، واحة للمحبة والتسامح والسعادة والعطاء والازدهار.