«مجلس عجمان» ينظم الملتقى العالمي للشباب

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

نظم مجلس عجمان للشباب الملتقى العالمي للشباب تحت شعار «النهضة بالتعليم 2019»، بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يحتفل به العالم في 12 أغسطس، حيث يسلط اليوم الدولي للشباب هذا العام الضوء على جهود الشباب لإتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب.

والتأكيد على تفعيل الهدف الرابع ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030 الذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، كما تناول الملتقى محاور معايير جودة التعليم وتوظيف التكنولوجيا واستثمارها في التعليم والتخصصات ومواكبة وظائف المستقبل.

وشارك في الملتقى الدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس تحرير مؤسسة العين الإخبارية، وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور 200 شاب وشابة، بالإضافة إلى عدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة والقطاع التعليمي في إمارة عجمان.

وأكد الدكتور النعيمي خلال مشاركته في الملتقى أن التعليم والارتقاء به هو ركيزة رئيسية للنهوض بالدولة في كل المجالات، كما أن رحلة التعليم في الدولة بدأت مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الحكيمة في توفير تعليم جيد لكل مواطن من أجل تأسيس دولة أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة ومحط أنظار العالم.

حيث اهتم الأب المؤسس بالثروة البشرية، وتعزيز قدرتها على التعلم المستمر والتطور لمواكبة كافة المتغيرات العالمية.

كما أن القيادة الرشيدة سارت على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ورسخت نهجاً جديداً للتعليم من خلال الانفتاح على العالم والإعلاء من قيم التسامح، حيث أصبحت الإمارات جزءاً من العالم ومسهماً رئيساً في نهضة وتطور الشعوب، مثمناً دور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب على تنظيم الملتقى.

نموذج عالمي

ومن جهتها أكدت ناعمة الشرهان خلال مشاركتها أن الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متكاملاً في كل المجالات، وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، ارتقى التعليم فيها إلى مصاف الدول المتقدمة، كما يحظى التعليم بأهمية خاصة في أجندة الحكومة من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم قطاع التعليم بشكل مباشر أو غير مباشر.

مشيرة إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في التعليم خلال الوقت الراهن، حيث تشهد تطوراً متسارعاً في كل المجالات، ولا بد أن يكون للتعليم نصيبه من تلك التطورات.

من جانبها أكدت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أهمية الاحتفاء باليوم الدولي للشباب، مشيدة بجهود مجلس عجمان للشباب وكافة الجهات المشاركة.