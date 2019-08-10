تأهب إدارات الدفاع المدني

المصدر: دبي، أبوظبي، عجمان، أم القيوين - البيان ووام

أعلنت إدارات الدفاع المدني جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتعامل مع أية حالات طارئة، فيما أعلنت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عن انتهائها من وضع خطط محكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال العيد.

وأعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عن جاهزيتها التامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وجاهزية مراكز الدفاع المدني والتي تبلغ 23 مركزاً متوزعة في جميع مناطق دبي.

وأوضح العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية ومساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإنابة أن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أعدت خططها الاستباقية وفقاً للدراسات التحليلية للكثافة السكانية،وإلى مدى توافر عوامل السلامة ودرجة المخاطر في منطقة اختصاص كل مركز.

كما أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي جاهزيتها لاستقبال العيد، والتعامل مع أية حالات طارئة.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن الإدارة أنهت استعداداتها، لتأمين العطلة.

وأكملت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين استعداداتها لاستقبال العيد لمجابهة الحرائق، من خلال توزيع فرق العمل ووضعها على أهبة الاستعداد، وذلك بحسب العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

دوريات

من جهة أخرى، أعلنت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عن انتهائها من وضع خطط محكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال عيد الأضحى المبارك والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات الرئيسة في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، ومنع أي سلوكيات خاطئة من قبل السائقين.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أنه سيتم نشر 30 دورية مرورية و15 دورية أمان في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المساجد ومصليات العيد، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة للمصلين ومستخدمي الطريق، في جميع مناطق عجمان الرئيسية.