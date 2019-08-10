مواعيد «ترخيص أبوظبي» في العيد

المصدر: أبوظبي-البيان

أكدت شرطة أبوظبي استمرار العمل في مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية ترخيص السائقين والآليات خلال عطلة عيد الأضحى، لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم والحصول على خدماتها بيسر وسهولة.

وتكون مواعيد العمل في مبنيي السلامة لخدمة العملاء بأبوظبي وفلج هزاع بالعين يومي الجمعة والسبت من العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساء، فيما تكون في مدينة زايد بمنطقة الظفرة يوم السبت من العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة مساء.

فحص فني

وأما مواعيد العمل في محطتي الفحص الفني في مبنيي السلامة أبوظبي، وفلج هزاع بالعين «أدنوك» تكون أيام الجمعة والسبت، والاثنين والثلاثاء على مدار 24 ساعة.

وفِي محطة مصفح «أمان» من التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً،يومي الجمعة والسبت.

أما محطة الفحص الفني في مبنى السلامة بمدينة زايد في منطقة الظفرة من التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً،يوم السبت. وتكون مواعيد العمل في مكتب طارش، ومكاتب شركات التأمين «مبنى السلامة»أيام الجمعة والاثنين والثلاثاء، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الثامنة مساءً، فيما تكون يوم السبت من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى السادسة مساءً.

وتقدم شرطة أبوظبي خدمات مديرية المرور والدوريات في مركز خدمة العملاء في مبنى السلامة بأبوظبي خلال يومي الجمعة والسبت،من العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.