2097 زيارة رقابية على المنشآت الصناعية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها إدارة البيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2097 زيارة رقابية أسفرت عن تحرير 42 مخالفة و730 إنذاراً.

إضافة إلى 116 إخطاراً لأصحاب المنشآت الصناعية والمهنية، وذلك ضمن أعمال الدائرة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة البيئة من التلوث وتعزيز برامج التنمية المستدامة في كافة الأنشطة الصناعية والمهنية، وذلك عن طريق استخدام نظام التفتيش الذكي عبر طائرة بدون طيار بغرض تعزيز الرقابة البيئية للمنشآت الصناعية.

سلامة البيئة

وقال المهندس خالد معين الحوسني لـ «البيان»: إن استخدام الذكاء الصناعي أسهم في تطوير وسائل الرقابة الذكية والفعالة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز العديد من جولات التفتيش الذكية من خلال الطائرة بدون طيار، موضحاً أن أبرز الأعمال التي أنجزت خلال النصف الأول في سبيل تعزيز سلامة البيئة هي:

إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع شملت إنجاز مشروع رقابة المياه الجوفية في الإمارة والذي شمل 15 بئراً رقابية موزعة على جميع مناطق عجمان ليتم من خلال البيانات تحديد جودة المياه في المناطق المختلفة وطرح البرامج والمبادرات التي تدعم الحفاظ على المخزون المائي، وتم تشغيل محطة رقابة جودة الهواء المرجعية بالقرب من مبنى الدائرة والتي تحدد جودة الهواء في وسط المدينة.

إضافة إلى الانتهاء من تشغيل وحدة معالجة مياه الصرف الصحي للمقصب المركزي والتي ستعمل بكفاءة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للحفاظ على البيئة من خلال معالجة المياه الملوثة الناتجة عن عمليات المقصب.

إحكام الرقابة

وأكد الحوسني أن دائرة البلدية والتخطيط تبذل جهوداً مضاعفة من أجل إحكام الرقابة البيئية، لافتاً إلى أن عدد المخالفات للنصف الأول من العام الحالي بلغ 42 مخالفة بيئية وتحرير 730 إنذاراً، بالإضافة إلى 116 إخطاراً، بينما وصل عدد الزيارات الرقابية على المنشآت 2097 زيارة، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة لإدارة البيئة خلال النصف الأول 160 شكوى وتجاوزت نسبة ما تم حله 99 % والبقية تم اتخاذ إجراءات مؤقتة لحلها.

كما تم تنظيم حملتين شملت الأولى منشآت صناعة البلاستيك والأكياس البلاستيكية لما لها من مخاطر على البيئة والثانية كانت على الكسارات ومصانع الأسمنت والطابوق ومثيلاتها، مشيراً إلى إعداد خطط منها تشديد الرقابة على التراخيص الجديدة والتجديد وخاصة بعد الربط مع نظام العقود الإيجارية بالنظام الإلكتروني «تصديق»، كما هناك تطبيق للبرامج الإلكترونية وتفعيل الرقابة الذكية.

ثقافة بيئية

وذكر الحوسني أن النصف الأول شهد تنظيم أنشطة ثقافية لرفع نسبة الوعي بأهمية صون البيئة وحمايتها وشملت كلاً من تنظيم منتدى عجمان الرابع للاستدامة والتغير المناخي والذي يهدف إلى دعم اتخاذ القرارات والتوعية البيئية، وتنفيذ عدد من الورش لطلاب المدارس شملت إعادة تدوير النفايات وجودة الهواء، وتنفيذ عدد من الرحلات لطلاب المدارس للمصانع ومنشآت الفرز والتدوير، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش عمل للمنشآت الصناعية حول إدارة النفايات الخطرة.

وحول نتائج عمل محطات قياس نسب التلوث في ماء البحر والهواء أفاد بأن المحطات تعمل بكفاءة عالية والنتائج كانت أعلى من المستهدفات الموضوعة حيث وصل مؤشر جودة الهواء خلال النصف الأول من العام الحالي 92% ويعد مؤشر إنجاز يجب العمل للحفاظ على ما تحقق، كما بلغ عدد العينات البيئية التي تم تحليلها عبر مختبر رقابة الأغذية والبيئة 410 عينات مختلفة.