«أبوظبي للزراعة والسلامة» تنفذ حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة تفتيشية على منشآت تحضير وبيع الحلويات والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الخضار والفواكه، في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن استعداداتها الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.

ممارسات

وتركز الحملة التي تستمر طوال أيام العيد على التأكد من صحة الممارسات الصحية للعمال داخل المنشآت الغذائية، والوقوف على سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية فيها، والتحقق من فاعلية طرق ووسائل الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة فيها خلال عمليات التحضير والتقديم.

والتأكد من استيفاء العاملين فيها لمتطلبات برنامج التدريب على أساسيات السلامة الغذائية، ومدى التزامهم بإجراءات الصيانة للمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة، والتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال الجمهور خلال فترة العيد نظراً لما تشهده هذه الفترة من زيادة في الإقبال على هذه المنشآت.

وأسفرت الحملة في يومها الأول عن اتخاذ الهيئة 72 إجراءً إدارياً تمثلت في توجيه 63 إنذاراً و9 تنبيهات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتم توجيه أصحابها لإجراء بعض أعمال الصيانة وإزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان سلامة الغذاء المتداول فيها، وتعزيز وعي متداولي الغذاء بأفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية.

كما شهدت الحملة توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات التي تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية وعملية التخزين، ونظام التتبع والاسترداد لهذه المنشآت، إضافة إلى الطرق الصحيحة للإعداد والتحضير والعرض، والتأكيد على أهمية التزامهم بالحفاظ على النظافة الشخصية والتقيد بإرشادات دليل متداولي الغذاء وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة.