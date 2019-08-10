سانت بطرسبرغ: علاقات متميزة بين الإمارات وروسيا

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت حكومة مدينة سانت بطرسبرغ الروسية أهمية تسخير العلاقات الصلبة بين الإمارات وروسيا والاستفادة منها وتعميقها عبر استضافة مختلف ممثلي الجهات المعنية بدولة الإمارات للتعرف على فرص التعاون والتنسيق المشترك التي من الممكن تعزيزها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه العلاقة أثمرت تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمواطنين الإماراتيين .

والتي قد تشمل في مرحلة لاحقة المزيد من التسهيلات للمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات. ولفت عدد من المسؤولين في قطاع السياحة بحكومة مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، إلى أن المدينة ترحب باستقبال الزوار الإماراتيين في مختلف أيام السنة، حيث يتم استخراج التأشيرة السياحية في المطار فور وصولهم، مشيدين بالعلاقات الاستراتيجية والمتينة بين دولة الإمارات وروسيا .

والتي شهدت تطوراً متسارعاً بفضل الرؤى المشتركة في كافة القطاعات ووجود الإرادة الحقيقية لتعزيز التعاون خصوصاً في مجال السياحة الثقافية والاستثمار في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حكومة سانت بطرسبرغ لوفد من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على استراتيجية القطاع السياحي والثقافي بالمدينة لجذب السياح الإماراتيين وتعريفهم بأهم المعالم والمتاحف والمزايا التي تجعل من المدينة أحد الخيارات الرائجة عالمياً، باعتبارها العاصمة الثقافية لروسيا.

زوار

وقالت آنا زولوتوفا، رئيس قسم التطوير السياحي في مدينة سانت بيطرسبرغ: شهدت المدينة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال السنوات الـ 4 الماضية، حيث شهد عام 2015 زيارة 6 ملايين و500 ألف زائر، بينما زار المدينة عام 2016 نحو 7 ملايين سائح، وارتفع العدد ليصل إلى 7 ملايين و500 ألف سائح في عام 2017، بينما تجاوز العام الماضي 8 ملايين و200 ألف سائح.

وهو الأمر الذي يبرهن أننا نسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد من السياح. وأضافت: ما تميزت به المدينة خلال الفترة الماضية هو استضافة العديد من الأحداث السنوية في مختلف القطاعات، ومنها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

كما تستضيف في عام 2021 المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى احتضان الكونغرس السنوي للطهاة في عام 2020، وافتتاح المزيد من المتاحف التي تبرز الموروث الحضاري والثقافي للمدينة بعراقتها التاريخية التي تعد مقصداً للباحثين عن حقائق التاريخ.

وأشارت إلى أن المدينة سعت إلى تطوير القطاع السياحي، حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية الحاصلة على التقييم المرتفع في فنادق المدينة إلى 44 ألف غرفة، بينما تم افتتاح 6 فنادق جديدة مؤخراً بهدف مواكبة الاحتياجات الحالية للسياح، بينما تشهد الفترة المقبلة تعزيز الخدمات في مرافق الواجهات التاريخية من القصور والحدائق، إضافة إلى تطوير سبل التواصل.

حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني للتعريف بكافة المرافق والوجهات المتاح زيارتها، وتوفير 13 مكتباً رئيسياً للمعلومات بوجود مجموعة من المرشدين المتخصصين المتقنين لـ 10 لغات مختلفة.

قيم مشتركة

من جهته أكد هارميك سينغ، رئيس المكتب السياحي لسانت بطرسبرغ في دبي، على وجود العديد من القيم المشتركة بين المدينة ودولة الإمارات، حيث يشكل التواصل الثقافي والتعرف على الحضارات جزءاً رئيسياً من مفهوم التسامح القائم على معرفة الشعوب بين بعضها البعض واحترام التنوع الثقافي الذي يميزها.

وهو الأمر الذي يؤكد أن كلاً من سانت بطرسبرغ والإمارات تمضيان في إرساء قيم التعايش العالمية عبر إبراز الثقافة كعنصر جامع للشعوب. وأضاف: سنعمل من خلال المكتب قريباً على تعريف المستثمرين الإماراتيين بالفرص الاقتصادية المتاحة في المدينة.

كما نستمر في مواصلة الجهود للرد على كافة الاستفسارات التي تردنا من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، ونحن سعيدون لهذه الشراكة التي ستجلب الثقافة الروسية إلى المواطن الإماراتي، والذي سيكتشف معالم تاريخية تحكي العديد من القصص التي كتبت فصولاً مؤثرة في العالم المعاصر.

تجربة ثقافية

من ناحيتها اعتبرت مارينا موروزوفا، رئيسة الاتحاد الوطني للسياحة الروسية بالشرق الأوسط، أن زيارة سانت بطرسبرغ تمثل تجربة ثقافية غنية تثري الجانب المعرفي للزائر، نظراً لوجود العديد من المواقع السياحية التي يتم من خلالها توفير مختصين بالتاريخ لشرح الأحداث التي عاشتها المدينة طوال الحقب الزمنية الماضية.

إضافة إلى الإجراءات الميسرة للحصول على التسهيلات المطلوبة لزيارة أبرز المواقع. وأشارت إلى أن المدينة تدرك أهمية تسخير العلاقات الصلبة بين الإمارات وروسيا والاستفادة منها نحو تعميقها عبر استضافة مختلف ممثلي الجهات المعنية بدولة الإمارات للتعرف على فرص التعاون والتنسيق المشترك التي من الممكن تعزيزها.

حيث أثمرت الجهود تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمواطنين الإماراتيين والتي قد تشمل في مرحلة لاحقة المزيد من التسهيلات للمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات.

معالم تاريخية

تتميز مدينة سانت بطرسرغ بوجود العديد من المعالم التاريخية المتاحة للسياحة، ومنها متحف هيرمتاج والذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، حيث يحتضن 3 ملايين تحفة فنية .

ويعد أكبر متحف في عدد اللوحات عالمياً، الأمر الذي جعل منه مقصداً سياحياً بارزاً بوجود نحو 5 ملايين زائر سنوياً يتعرفون على القطع الأثرية والميداليات القديمة والتماثيل والزخارف والمسكوكات والأنواع القديمة من الأسلحة التي تم استخدامها قديماً.كما تحتضن المدينة بجوار المتحف القصر الشتوي، وهو أحد القصور التي تم تشييدها في القرن الـ 18 ميلادي وتم استخدامه كمقر إقامة دائم في فصل الشتاء للقياصرة الروس.