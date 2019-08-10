شرطة دبي تناقش أجندة مشروع «عيون»

المصدر: دبي-وام

عقدت اللجنة الرئيسية لمشروع عيون اجتماعها الثاني للعام 2019، في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من الضباط، والشركاء.

وأكد اللواء خبير خليل المنصوري، أن مشروع عيون يشكل أهمية بالغة لإمارة دبي من ناحية تعزيز الأمن والأمان، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، لمنع الجريمة وضبط الحركة المرورية وأمن الطرق.

ورصد الظواهر السلبية، والاستجابة السريعة والفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، والتنبؤ واستشراف المستقبل، ما يجعل من هذا المشروع علامة فارقة ونقلة نوعية في الإمارة تخدم المجتمع والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وكافة القطاعات.

مستجدات

وناقش الحضور عدداً من المواضيع، حيث تم الاطلاع على أجندة الاجتماع السابق ومستوى تحقيق التوصيات، واستعراض مستجدات المشروع، وهيكل اللجنة العليا للمشروع، ودعم ومساهمة الشركاء الاستراتيجيين.