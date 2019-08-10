«طرق دبي» تنال جائزتين إقليميتين في مجال تقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزتين إقليميتين من مجموعة آي تي بي لأفضل مشروع سحابي وأفضل مشروع بنية تحتية للشبكات في تقنية المعلومات.

وتفصيلاً قال محمد العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات:

«لقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل مشروع سحابي نظير قيامها ببناء سحابة خاصة بها والتي أتاحت المرونة في توفير خدمات البنية التحتية لتقنيات المعلومات، والشبكات، والتخزين والحوسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الكفاءة التشغيلية لتقنية المعلومات الخاصة بالهيئة بنسبة (%80).

فيما حصلت الهيئة على جائزة أفضل مشروع بنية تحتية للشبكات في تقنية المعلومات لمشروعها، الذي تضمن ترقية البنية التحتية الأساسية لشبكة مركز البيانات، بحيث تم استضافة خدمات التعافي من الكوارث، وتم أيضاً تجديد وتحديث العمر الافتراضي لأجهزة الشبكة، مما أدى إلى تعزيز الأداء والقدرة الاستيعابية، وتوفر الشبكة وزيادة مرونتها. وتدعم هاتان الجائزتان توجهات الدولة في تحويل إمارة دبي إلى أذكى مدينة في العالم».