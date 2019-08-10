حجاج الدولة يتوجهون إلى مشعر منى

المصدر: منى-وام

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون الحجاج أن بعثة الحج الرسمية تواصل جهودها خلال فترة أداء المناسك وحتى عودة الحجاج للوطن بهدف تهيئة كافة الإمكانات المناسبة منوهاً بدور مختلف الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية والتي قدمت نموذجاً رائداً في جودة الخدمات العالمية المقدمة للملايين من مختلف أنحاء العالم.

وكان حجاج الدولة توجهوا امس إلى منى لقضاء يوم التروية.

خطط

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي أن الحجاج بدأوا بالتحرك إلى منى صباح امس وفقاً لخطط العمل التي وضعت مسبقاً حيث عملت لجان مكتب شؤون الحجاج خلال الأيام الماضية على توفير كافة المرافق والمخيمات لاستقبال الحجاج عبر عدد من الأعمال المتواصلة.