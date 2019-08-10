شواطئ وحدائق دبي تزيّنت لاستقبال الزوار

المصدر: دبي – وائل نعيم

رفعت بلدية دبي، جاهزية الشواطئ والحدائق لاستقبال روادها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، متوقعة أن تشهد إقبالاً كبيراً، لاسيما مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات.

وأكدت أنها انتهت من استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية على الشواطئ، عبر رفع مستوى التدقيق على حالة الأصول فيها، وتنفيذ الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد، والتأكد من سلامة عملها وأدائها.

وأوضحت البلدية أنه مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تتسارع الاستعدادات في دبي لاستقباله بفعاليات احتفالية متنوعة وعروض ترفيهية متميزة تظل دائما محل اهتمام زوار دبي ممن يفدون إليها في مواسم العطلات لقضاء إجازة ممتعة عبر ما يجدونه فيها من خيارات ترفيهية وترويحية موجهة للعائلات التي تشكل الجانب الأكبر من السياحة القادمة إلى دبي في مثل تلك المواسم.

فضلاً عن مجتمع دبي الذي يحظى على مدار العام بفرصة أكبر للاستمتاع بكل هذا التنوّع والثراء في مصادر البهجة والسعادة التي تحرص دبي على توفير كافة عناصرها في مختلف الأوقات لمجتمعها بجميع فئاته وشرائحه.

تجهيزات

وتيسيراً على زوار دبي من مختلف دول المنطقة والعالم، تقوم بلدية دبي باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الترفيه وبث البهجة والفرح بالعيد، حيث أعلنت البلدية عن انتهاء الاستعدادات وتجهيز كافة حدائقها الكبرى لاستقبال الزوار خلال أيام العيد المبارك وتهيئتها بالكامل وإعادة صيانتها خاصة المساحات الخضراء.

واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة كافة، بتواجد فريق عمل للطوارئ، وتُفتح الحدائق العامة طوال فترة العيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

بيئة ملائمة

وحرصت البلدية على توفير بيئة ملائمة لجميع مرتادي الحدائق من جميع النواحي، وتمت صيانة جميع الحدائق والمتنزهات وذلك باستقبال الجماهير خلال أيام عيد الأضحى المبارك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان والزوار على هذه الحدائق خلال فترة العيد وذلك لتجنب أي ملاحظات من قبل الزوار، في إطار الجهود التي تم تبذلها للمناطق الزراعية لتعزيز جودة الحياة في المدينة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

حيث تشهد الحدائق والمتنزهات إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد، حيث قامت إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بالتركيز على جميع أعمال الصيانة الدورية الروتينية والإشراف على نظافة المرافق الخاصة بالحدائق، واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة بتواجد فريق عمل للطوارئ من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتادي الحدائق خلال فترة الإجازة.