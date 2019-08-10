مواعيد الزيارات في شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث.

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة إن الزيارة في اليوم الأول من عيد الأضحى تبدأ في المبنى رقم «1» في إدارة السجن المركزي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم «2» من الساعة 10 وحتى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال إلى فئة المواطنين ورعايا الدول العربية في سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال أول أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وحتى 11:30 صباحاً. اليوم الثاني من عيد الأضحى وتبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم «3» في إدارة السجن المركزي خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم «4» من الساعة 10 وحتى 11:30. وتبدأ زيارة الرجال إلى الجنسيات الأخرى في سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال ثاني أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وحتى 11:30 صباحاً