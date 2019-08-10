المصدر: دبي - وام

شهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدورة العسكرية لطلبة الأنشطة الصيفية بمركز شرطة حتا، والبالغ عددهم 87 طالباً تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة ابتكار وقيادة» والذي أقيم في مدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي للبنات في منطقة حتا.

حضر الحفل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط وممثلي الدوائر الحكومية وجمع من أولياء أمور الطلبة الخريجين.