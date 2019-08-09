طقس غائم ومغبر أحياناً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًغائما جزئياً يصبح غائماً أحياناً شرقاً وجنوباً، ومغبرا على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون محملة ومثيرة للغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 06:21 الجزر الأول عند الساعة 13:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:45 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:26 والمد الثاني عند الساعة 07:57 الجزر الاول عند الساعة 12:07 والجزر الثاني عند الساعة 00:39

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 32 70 15

دبي 47 32 60 15

الشارقة 46 32 65 15

عجمان 44 33 70 15

أم القيوين 45 31 75 25

رأس الخيمة 41 33 70 20

الفجيرة 36 32 85 45

العين 47 31 55 15

ليوا 45 31 60 15

الرويس 42 32 70 40

السلع 39 32 70 20

دلما 39 34 80 35

طنب الكبرى 39 33 80 35

طنب الصغرى 39 33 80 35

أبو موسى 39 33 80