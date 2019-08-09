بيان مهم من قنصلية الإمارات في كيرالا بجمهورية الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت القنصلية العامة لدولة الإمارات في كيرالا بجمهورية الهند المواطنين المتواجدين في مدينة "كيرالا" إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة نظراً لسوء الأحوال الجوية هناك.

وقالت القنصلية عبر حسابها في تويتر "نظرا لسوء الأحوال الجوية تنصح القنصلية العامة لدولة الامارات العربية المتحدة في كيرالا مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات الهندية المعنية.

كما دعت المواطنين للتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي 00919087777737 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444، وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.