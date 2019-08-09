حاكم الفجيرة يعزي في وفاة محمد قدور اليماحي

المصدر: الفجيرة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عصر أمس يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد محمد قدور اليماحي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حضر تقديم واجب العزاء الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وعدد من المسؤولين.