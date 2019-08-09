«طرق دبي» تنال شهادة الآيزو في إدارة الامتثال

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة الآيزو في نظام إدارة الامتثال (ISO19600 Compliance Management System)، وهي أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط تحقق هذه الشهادة في مجال الطرق والمواصلات، حيث تم منحها من قِبل شركة بي أس أي المتخصصة في منح شهادات الاعتماد الدولي.

اعتزاز

وعبّر عبد الله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي، عن اعتزازه بحصول الهيئة على هذه الشهادة، التي تعكس مدى حرص الهيئة على التوافق مع أعلى المعايير العالمية والحرص على الامتثال للقوانين والتشريعات، بما يعزز الموقع الريادي البارز للهيئة في مجال الحوكمة المؤسسية، وتأكيداً لريادتها وتميزها في مجال إدارة الامتثال لكونه إطاراً للحفاظ على مستوى أداء عالٍ ولتعزيز سمعة الهيئة.

وأشار إلى أن حصول الهيئة على هذه الشهادة يدعم ممارسات الحوكمة وتعزيز المستوى الريادي الذي وصلت له، عبر استيفاء متطلبات المعايير العالمية لنظام إدارة الامتثال، حيث تسعى الهيئة من خلال تطبيق هذا النظام إلى وضع إطار عمل واضح وشامل لرفع كفاءة وفاعلية التعامل مع القوانين والتشريعات والمتابعة المستمرة لتطبيقها.