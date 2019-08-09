راشد بن حميد: «موهبتنا» يُعدّ الطلبة للمساهمة في التطوير

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في حكومة عجمان، أهمية برنامج «موهبتنا» الذي نظمه صندوق الوطن بالتعاون مع جامعة عجمان، وشارك خلاله 95 طالباً وطالبة مواطنين من إمارات الدولة، من سن السادسة إلى السادسة عشر عاماً، لافتاً إلى أن البرنامج يفتح آفاقاً جديدة للطلبة ويعدهم لتولي دفة التطوير من خلال مواكبة أحدث المستجدات العلمية العالمية في المجالات المختلفة.

وقال الشيخ راشد بن حميد لـ«البيان» عقب الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم في «مركز عجمان X» التابع لدائرة البلدية والتخطيط صباح أمس: «دولة الإمارات بها كوادر بشرية يتميزون بمواهب عديدة يجب الأخذ بيدهم وتطويرهم وتنمية هذه المواهب وصقلها بالعلوم الحديثة، لكي يصبحوا علماء وقادة لعملية التطوير وفق توجهات القيادة الرشيدة في الدولة، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات والمبادرات الوطنية»، وأشاد بدور صندوق الوطن وتركيزهم على تطوير مستويات الشباب في شتى المجالات لخدمة الوطن.

ودعا رئيس دائرة البلدية والتخطيط الطلبة إلى بذل مزيد من الجهد والمثابرة في طريق العلم ومواصلة الانتظام في البرنامج والوصول إلى أعرق الجامعات العالمية. من جانبه، أفاد محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن بأن مبادرة موهبتنا عملت على إكساب المنتسبين مهارات جديدة وصقل موهبتهم، إضافة إلى تعريفهم بأهمية العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لإنجاز المشاريع المختلفة والتفكير الإيجابي.