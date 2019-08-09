مبادرة اتحادية لخفض الوفيات على الطرق 25%

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي مبادرة ضمن المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية الهادفة لخفض الوفيات على الطرق بنسبة 25% خلال 100 تعزيز للسلامة المرورية على الطرقات.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي: إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق للوصول إلى الهدف الوطني لخفض الوفيات على الطرق إلى 3 وفيات لكل 100 من السكان بحلول عام 2021.

وأضاف: إن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل تنفيذية على مستوى الدولة لتحديد الطرق ذات الخطورة العالية، والتي يكثر بها وقوع الحوادث المرورية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحد من وقوع الحوادث.