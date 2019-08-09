تكريم المشاركين في البرنامج الصيفي التطوّعي العسكري «أبطال شرطة الغد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت شرطة أبوظبي حفلاً في قاعة الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة، بمناسبة اختتام فعاليات البرنامج الصيفي التطوعي العسكري لأبطال شرطة الغد، حيث تم تكريم الحفل الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي وكذلك تكريم الطلبة المتميزين في البرنامج.

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الحرص على رعاية الأبناء لخوض التجربة العسكرية بكل فخر واعتزاز لما فيها من أهداف سامية تعود بالنفع عليهم وتسهم في بناء شخصية قوية فعالة وتوعيتهم عبر أنشطة هادفة تسهم في ترسيخ القيم الوطنية واستثمار أوقات الإجازة الصيفية لأجيال المستقبل.

وأوضح أن البرنامج استمر لـ 4 أسابيع في ميادين العلم والمعرفة والشرف والرجولة والتربية الأخلاقية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعد نجاح الدورات السابقة واستجابة لرغبة أولياء الأمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الحكيمة.

وشهد تخريج الحفل اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، وعدد من الضباط وأولياء الأمور وطلبة أبطال شرطة الغد.

وقال اللواء سالم شاهين النعيمي:«إن البرنامج أسهم بدور رائد في شغل فراغ الأبناء خلال العطلة الصيفية وتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم كالولاء والانتماء وحب الوطن، وغرس المهارات القيادية ودمجهم في بيئة العمل الشرطي، وتعريفهم على خدمات شرطة أبوظبي للجمهور، وقيمة الشعور بالمسؤولية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم مهارات جديدة».