شرطة أبوظبي تختتم معارض «صيف بأمان»

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت شرطة أبوظبي معارض التوعية الصيفية ضمن فعاليات حملتي «صيّف بأمان» لشرطة أبوظبي و«صيف مروري آمن» لوزارة الداخلية، بالمراكز التجارية وهي:

«المشرف، ودلما، بوابة الشرق»، وذلك ضمن جهودها في نشر الثقافة الوقائية لدى الجمهور من الحوادث، التي تتزامن مع فصل الصيف.

وشهدت المعارض مشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع للاستفادة من رسائل التوعية، التي تم تقديمها في شكل مسابقات، ومعارض توعية، حول سلامة الإطارات، ونصائح طبية، وإجراءات السلامة للتعامل مع حوادث الحريق، والوقاية من المخدرات، واستخدام خدمة أمان، وجهود الشرطة المجتمعية في حل المشاكل الأسرية، وعروض للكلاب البوليسية.

وشارك في المعارض مختلف الإدارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشركاء الاستراتيجيون.