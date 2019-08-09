عبدالله بن سالم يشهد تخريج الدورة الصيفية 32 لأصدقاء الشرطة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل تخريج الدورة الصيفية 32 لأصدقاء الشرطة الذي أقيم صباح أمس بقصر الثقافة بالشارقة.

حضر حفل التخريج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وكبار الضباط ومديرو الإدارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليقدم بعدها أصدقاء الشرطة من الخريجين أوبريت تضمن عروضاً ولوحات فنية جُسدت فيها قيم الولاء والوفاء وحب الوطن، وأهمية العلم والمعرفة في تقدم المجتمع وازدهاره، وسط تصفيق الحضور وإعجابهم. وتفضل بعدها سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي راعي الحفل، يرافقه قائد عام شرطة الشارقة بتكريم الطلبة الأوائل في التخصصات التدريبية.

وكرم سموه الجهات الراعية والمؤسسات والشخصيات التي ساهمت في إنجاح الدورة.

مهارات

تهدف الدورة الصيفية لأصدقاء الشرطة إلى رفع مستوى المهارات التي يكتسبها الطالب ليشكل ذلك رصيداً من الخبرات والمعارف التي تفيد الطالب أثناء وبعد فترة الدراسة وتمكنه من توظيف المعلومات التي يتحصلها خلال الدورة في توسيع مداركه واكتشاف مصادر المعرفة التي يحتاج إليها.