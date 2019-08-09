أحمد بن سعود يحضر ختام ملتقى أصدقاء شرطة رأس الخيمة الصيفي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة للرماية، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، حفل ختام «ملتقى أصدقاء الشرطة» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وشارك فيه 200 طالب.

كما حضر الاحتفال العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعقيد قضيب عبد الله الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، وعدد من كبار الضباط. وبدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية بالحضور وكلمة شكر من الطلاب للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على رعاية الملتقى، وتخلل الحفل العديد من الفقرات التي قدمها الطلاب كحصاد لفترة تدريبهم.

بالإضافة إلى تكريم الطلبة المميزين في الرماية وأخذ الصور التذكارية، وقام بعدها قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بتقديم هدية تذكارية للشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي على رعايته الدائمة لأبناء الوطن.

ومن جانبه أعرب الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي عن سعادته بالطلاب وأهمية تلك الفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي لأبنائنا باستغلال أوقات الفراغ أفضل استغلال وخلق جيل واعٍ ومدرك لأهمية استثمار الوقت لتطوير المجتمع وتقدمه لإعلاء رفعة الوطن وخدمته، كما أشاد بجهود شرطة رأس الخيمة في هذا الجانب ودورها المجتمعي المتميز الذي يدل على أن الشرطة دائماً في خدمة الشعب.