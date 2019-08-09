شرطة عجمان تشارك في حملة «صيف مروري آمن»

المصدر: عجمان- البيان

شاركت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات المعرض الخاص بحملة صيف مروري آمن، بتنظيم من الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في العربي سنتر، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنسيق المروري، بمشاركة إدارات المرور والدوريات في القيادات الشرطية بالدولة، وهيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني بدبي.

وذلك ضمن فعاليات الحملة المرورية الفصلية الثالثة «صيف مروري آمن»، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وشارك فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان في فعاليات المعرض المصاحبة بتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية، التي تعزز السلامة المروية، والتواصل مع الجمهور.