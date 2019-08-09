مدينة الطفل في دبي تنظم ركن الفنون وعروضاً في العيد

المصدر: دبي - البيان

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك فعاليات ممتعة للأطفال والعائلات في ثاني وثالث أيام العيد لقضاء أمتع اللحظات، حيث تعد مدينة الطفل من الوجهات البارزة للأسر وخصوصاً في المناسبات والأعياد لما يتم تقديمه في المدينة من مسرحيات وبرامج وفقرات متنوعة يستمتع بها كل أفراد الأسرة.

وصرحت نيلا المنصوري، مدير مدينة الطفل: «نسعى في مدينة الطفل إلى إسعاد الأطفال وتعليمهم وتثقيفهم بمعلومات سلسة وبطريقة مرحة، وفي عيد الأضحى هدفنا أن نضفي أجواء من الألفة والسرور لجميع أفراد العائلة وذلك من خلال تقديم عروض رائعة ومفيدة فيها من الفن والإبداع والصناعة البسيطة».

وتستمر الفعاليات على مدار اليوم الثاني والثالث من أيام عيد الفطر وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حتى الساعة السادسة مساءً، ويتضمن جدول فعاليات المدينة مجموعة من العروض الممتعة مثل عروض بيبي شوب «عروض الفقاعات وعروض الساحر»، وحجاً مبروراً «صناعة هدايا للحجاج»، وركن الفنون، ومرح العيد يجمعنا، وعروض دمى «لول»، وعروض سبيس تون الممتعة.

وتهدف مدينة الطفل من خلال هذه الفعاليات إلى رسم البسمة على شفاه جميع أفراد الأسرة وضمان قضاء لحظات مليئة بالفرح والمتعة حيث تبدأ الفعاليات تباعاً، ما يجعلها من أبرز الوجهات خلال عيدي الفطر والأضحى في مدينة دبي.