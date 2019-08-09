مطارات دبي تستعد للعيد والدفاع المدني يعلــن جـاهزيتـه

المصدر: دبي- البيان، أبوظبي- ماجدة الملاوي

أنهت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في كافة أنحاء الإمارات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واستعدت إقامة دبي لتوفير أفضل الخدمات الذكية للمسافرين، عبر مطارات دبي الدولية وفق خطة شاملة تمثلت في تكثيف الجهود ووضع آلية عمل تركز على توفير الراحة والسعادة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار فـي عطلة عيد الأضحى المبارك.

ودعت وزارة الداخلية للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال عبر الخط الساخن، في الوقت الذي رفعت فيه مراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة من تأهبها واستعداداتها لمواجهة حوادث الحريق، ودعت إلى الالتزام باشتراطات السلامة.

ووضعت الدوريات المرورية خطط عمل لتنظيم حركة السير والمرور خلال عطلة العيد في جميع المناطق والطرق الخارجية والداخلية وأمام المساجد، بهدف توفير الأمن والسلامة والطمأنينة لمرتادي الطريق وللحد من وقوع الحوادث.

جاهزية

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي على أتم الاستعداد لتوفير أفضل الخدمات الذكية للمسافرين عبر مطارات دبي الدولية، وفق خطة شاملة تمثلت في تكثيف الجهود ووضع آلية عمل تركز على توفير الراحة والسعادة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار فـي عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من 10 حتى 13 من أغسطس الجاري، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين خلال هذه الفترة، وذلك حسب ما أظهرته مؤخراً إحصاءات مؤسسة مطارات دبي.

وقال اللواء المري: «إننا نعمل في إقامة دبي وفق استراتيجيات وخطط مستمدة من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة نسعى من خلالها إلى تطبيق هذه الاستراتيجيات لبناء إمارات المستقبل، وخطة دبي 2021 التي تسعى لأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد الأول للزائرين».

مضيفاً: «نعمل في الإدارة وفق فريق عمل مختص يكون على أهبة الاستعداد لاستقبال المسافرين الزوار خلال عطلة العيد، الأمر الذي يسهم في جعل رحلة المسافر سعيدة بدمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في عملية سير المسافرين بطرق مختلفة باستخدامهم للممرات الذكية أو البوابات الذكية.

ونوه المري بجاهزية عمل قسم الخدمات بمطار دبي الدولي- مبنى رقم 3 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين من تجديد جواز سفر للمواطنين وإنجاز معاملات إذن دخول وإقامة، ويأتي ذلك لضمان استمرارية العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الذكي الخاص بالإدارة «GDRFA DUBAI».

مبادرة

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة توعية إعلامية مجتمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار «سعادتنا... سلامتكم». وهنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات والمقيمين والزوار، بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار. وقال: إنه تم إعداد خطة متكاملة لتعزيز السلامة للجميع، خلال «عطلة العيد» تشارك فيها الجهات الشرطية والأمنية كافة، وتركز على تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد.

والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة لتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة باتباع أحدث الوسائل وأسرعها، مؤكداً حرص الأجهزة الشرطية على تقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق روابطها مع الجمهور.

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى التعاون في تعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة في مختلف المواقع، كالحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية، وغيرها من الأماكن التي من المتوقع أن تشهد كثافة عالية من مرتاديها، خلال عيد الأضحى المبارك. وحث المدير العام، أولياء الأمور إلى الاهتمام بالأطفال، وعدم الانشغال عنهم، حتى لا يكونوا عرضة لأية مخاطر ودعا إلى تضافر الجهود المشتركة، باتباع الاشتراطات الوقائية سواء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أو في مختلف المناسبات وعلى مدار العام.

جاهزية

وأكد اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية جاهزية الدفاع المدني ومراكزه ونقاطه المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الأضحى، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد، والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال الاحتفال بالعيد.

وبهذه المناسبة رفع اللواء جاسم المرزوقي، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الشعب الإماراتي وشعوب العالم الإسلامي.

وقال اللواء جاسم المرزوقي: إنه تم توجيه كل إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تم التوجيه بالقيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة، للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال العيد وفق برنامج عمل موحد، وخطط تشغيلية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع .

ترتيبات

أكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إتمام كل الترتيبات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحالة المرورية، ووضع الخطط المرورية اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير الانسيابية في حركة السير والمرور وتفادي ازدحام المركبات وتكدسها لفترات طويلة،.

بالإضافة إلى أداء المهام الأخرى كتوزيع الحركة المرورية إلى طرق بديلة في حال وجود الازدحام في الشوارع التي تتطلب فيها تحويل الحركة. وأوضح العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي أن مرور دبي قامت بدراسة الوضع المروري في الإمارة لتحديد المواقع التي ستشهد ازدحاماً مرورياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف نشر الدوريات المرورية قبل العيد بيومين وحتى الانتهاء من الإجازة، كما سيتم نشر رقباء السير في الشوارع الداخلية على مدار الساعة، بهدف الحد من الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى تنظيم مواقف المصليات وتسهيل حركة دخول وخروج مركبات المصلين.

وكذلك تنظيم حركة السير والمرور عند المقاصب، ومساندة الجمهور للوصول إلى مراكز التسوق والخروج منها وهم في حالة اطمئنان، مضيفاً إلى أنه سيتم تكثيف الدوريات على الشوارع الخارجية كشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي العين، وشارع الاتحاد، وشارع الخليج، وشارع المطار، وشارع القدس، وشارع عمان، وشارع المدينة الجامعية، وشارع رأس الخور.

وشارع جميرا، بالإضافة إلى أنه سيتم تكثيف الدوريات في مناطق (جي بي آر)، ولامير، ودبي مول، ولاست إكزت، وكذلك منطقة الرقة، والمرقبات، والممزر، والراشدية، والخوانيج، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية لمنع ظاهرة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وتوزيع الدوريات المرورية على مصليات العيد في الإمارة.

اجراءات

دعت القيادة العامة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى اتباع إجراءات السلامة في منازلهم من خلال تركيب كواشف الدخان عبر نظام «حصنتك»، الذي أطلقته وزارة الداخلية، وكذلك التأكد من فصل التيار الكهربائي في حال سفر الأسرة أو تركها للمنزل، والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من إرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، لتجنّب وقوع الحوادث بكل أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة.