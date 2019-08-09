وزارة الصحة تحدد أوقات دوامها في العيد

المصدر: دبي- البيان

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مواعيد الدوام في مراكز الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي التابعة للوزارة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440هــ، الموافق 10 إلى 14 من شهر أغسطس الجاري، على أن تستأنف المراكز الدوام الرسمي في أوقات العمل المعتادة بعد عطلة العيد.

وأعلنت الوزارة أن خدمات مراكز الطب الوقائي ستكون متوفرة في جميع المناطق الطبية يوم الثلاثاء من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، بالإضافة لمركز الفحص الطبي للإقامة في ابن بطوطة مول، وصلاح الدين والرفاعة والدهان. كما ستتوفر خدمات شهادات المواليد والوفيات خلال باقي أيام الإجازة بنظام المناوبات.

استعداد المراكز

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، إن المراكز الصحية في المناطق الطبية على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى وأنهت الإجراءات التحضيرية وفق الخطة الموضوعة، وتتوفر الخدمات الصحية في 27 مركزاً صحياً و 6 مراكز طب وقائي، 3 مراكز فحص طبي للإقامة.

مشيراً إلى حرص الوزارة على استمرارية خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع بكفاءة وجودة مناسبة، ومراعاة أن تلبي مواعيد العمل خلال الإجازة حاجة جميع السكان في الإمارات الشمالية، بوجود الكوادر الطبية الكفؤة، مبيناً الإجراءات التحضيرية التي نفذتها الوزارة للتأكد من استعداد المراكز الصحية لاستقبال الحالات المختلفة وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية في المراكز الصحية أثناء فترة العيد، التي تشهد ارتفاع أعداد بعض الحوادث خلال هذه الفترة من السنة.

ولفت د. حسين الرند إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لتجهيز المراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، إضافة إلى التزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء.