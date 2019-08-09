«الهوية والجنسية» تعلن مواعيد عمل مراكزها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية أن مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، ضمن إدارتي الجنسية وشؤون الأجانب والمنافذ ستقدم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت إلى الثلاثاء، وستستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً.

وأوضحت الهيئة أن كل مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية ستغلق أبوابها طيلة أيام إجازة العيد، وذلك اعتباراً من صباح الأحد المقبل وحتى الثلاثاء. ولفتت إلى أنه بإمكان متعامليها الراغبين بالتقدم لخدماتها المتعلقة بالجنسية والإقامة، بما في ذلك خدمات التأشيرات بمختلف أنواعها التقدم للحصول عليها من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة.

وتطبيقها الذكي «ica uae echannels»، كما يمكن للراغبين بالتقدم للخدمات المتعلقة بالتسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استبدالها من خلال الاستمارة الإلكترونية «استمارتي».

وأوضحت أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من الخدمات التفاعلية، التي توفرها لهم عبر مختلف قنواتها للتواصل وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال وخصوصاً ما يتعلق بالاستفسار عن حالة طلب بطاقة الهوية وحالة البطاقة لدى بريد الإمارات.

ولفتت الهيئة إلى أنه بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة وكذلك خاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة «خرائط جوجل»، والتعرف على وقت الانتظار في كل مركز وأقربها إلى مكان تواجد المتعامل.

ورفع معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة باسمه وباسم كل منتسبيها أسمى آيات التهنئة بمناسبة العيد المبارك إلى القيادة الرشيدة بالدولة، داعياً الله تعالى أن يعيده ودولتنا الحبيبة الإمارات تنعم بالسعادة والرفاهية والإنجازات، مهنئاً كل مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.