تدريب مفتشي بلدية أبوظبي على أحدث الأجهزة في تحليل المياه

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة تدريب فريق من المفتشين على أحدث الأجهزة المحمولة التي ستستخدم في تحليل عينات المياه الموجودة في الأماكن العامة، وفي خزانات مياه الشرب، وأحواض السباحة، والنوافير داخل الحدائق للتأكد من جودة المياه وخلوها من الأمراض المنقولة بواسطتها.

وأكد الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الأجهزة متخصصة في المياه وتعطي نتائج التحاليل الكيميائية للمياه مباشرة مما يتيح للمفتش اتخاذ القرار بالاستناد على أساس علمي، ومن ضمن هذه الأجهزة أيضاً جهاز تحليل «العضيات» الممرضة سواء كانت جراثيم أو فطوراً أو فيروسات داخل المياه مباشرة وخلال 5 دقائق لمعرفة مدى نقاوتها وخلوها من مسببات الأمراض، وذلك دون الحاجة للانتظار أياماً لظهور نتيجة تحليل المختبر.