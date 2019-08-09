السماح باقتناء أسلحة ومعدات الصيد خلال «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة الـ 17 من معرض «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، عن السماح لكل دول العالم باقتناء أسلحة ومعدات الصيد، خلال فترة إقامة المعرض والمقررة في الفترة من الـ 27 و حتى الـ 31 من أغسطس الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بشرط إحضار رخصة وشهادة عدم ممانعة من بلدانهم، موضحاً فيها عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمعرض قررت انطلاق فعاليات «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تحت شعار: «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام».

رؤية

وقال ماجد المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض: «إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات ورعايته الكريمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية جعلت من المعرض مهرجاناً تراثياً وثقافياً عالمياً يرسخ لمكانة إمارة أبوظبي العالمية على خريطة السياحة العالمية كأحد أهم الأحداث السنوية التي تعمل على تدعيم ثقافة «الصيد المستدام»، بهدف إحداث التوازن البيئي بين عمليات الصيد والقنص، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دورة حياة الطرائد البرية المختلفة».

قرارات

وأكد المنصوري أن اللجنة العليا المنظمة للمعرض اتخذت قرارات عدة لجعل الدورة الـ 17 هي الأضخم والأنجح، حيث عمدت إلى تغيير موعد إقامة المعرض ليسبق موسم المقناص، حتى يتسنى للصقارين الاستعداد للموسم، واقتناء كل الأدوات والمعدات التي يحتاجونها من أقسام المعرض.

وتوقع المنصوري أن تحقق الدورة الـ 17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية نجاحاً كبيراً، لا سيما أن كل الشركات المتخصصة في بيع أسلحة الصيد ستستفيد هذا العام من التسهيلات التي تمنح لأول مرة في المعرض بإتاحة الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات، باقتناء 3 قطع سلاح من المعرض.

فضلاً عن السماح لكل دول العالم من اقتناء أسلحة ومعدات الصيد من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بشرط إحضار رخصة وشهادة عدم ممانعة من بلدانهم، موضحاً فيها عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها.

وأثنى المنصوري على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة أبوظبي، من خلال مكاتبها التي ستتواجد خلال فترة إقامة المعرض لتسهيل إجراءات تراخيص شراء الأسلحة، وفق التشريعات الحالية والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة وكل الوثائق التي يجب توافرها.