«الإمارات للفضاء» تفتح التسجيل لبرنامج التدريب في «ناسا»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء فتح باب التسجيل لبرنامج التدريب البحثي في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وحددت الوكالة يوم الخميس المقبل الموافق 15 أغسطس آخر موعد لتقديم الطلبات. كما حددت أن يكون التقديم لطلبة الجامعات «البكالوريوس والدراسات العليا» من مواطني دولة الإمارات.

وأكد الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الإمارات للفضاء قبول عدد محدود جداً من الطلبة المواطنين، المؤهلين تأهيلاً عالياً للتدرب إلى جانب طلبة من الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 16 أسبوعاً وسوف يبدأ 13 يناير المقبل وينتهي في 1 مايو 2020.

فرصة

وأوضح أن الوكالة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تتيح الفرصة لطلبة (البكالوريوس – الدراسات العليا) من مواطني دولة الإمارات، للانضمام إلى برنامج التدريب البحثي الدولي«I²» في وكالة «ناسا» إلى جانب عدد من الطلبة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن البرنامج يتيح الفرصة للتدريب البحثي العملي على أبحاث وكالة «ناسا» وفي مختبراتها وتحت إشراف خبرائها، كما يعزز البرنامج التدريبي الدولي المهارات ويطور إمكانات الطلبة من خلال العمل على مجموعة من المشاريع البحثية في مجالات متعددة، هذا إلى جانب تبادل الخبرات والأفكار والتواصل مع الطلبة المشاركين في هذا البرنامج من مختلف دول العالم.

وبحسب الموقع الرسمي، حددت وكالة الإمارات للفضاء مجموعة الشروط الرئيسة للالتحاق بالبرنامج البحثي، أهمها أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات، ومن طلبة المرحلة الجامعية (البكالوريوس – الدراسات العليا) في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي 3.0 من 4.0 أو ما يعادله.

وأن يكون لديه اهتمام واضح ببرنامج وأبحاث الفضاء، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على التالي 6.0 في «آيلتس»، و550/‏ 78 في «التويفل».

مشاريع

ويتضمن البرنامج مشاريع محددة تبحث في 8 مجالات أساسية، ويمكن للطلبة اختيار 2 من المشاريع المطروحة التي تنسجم مع مجالات اهتمامهم ورغبتهم.

وتتضمن مجالات البحث الأساسية أنظمة الدخول، والحوسبة المتقدمة ونظم تكنولوجيا المعلومات، والعلوم الجوية، وإدارة الحركة الجوية، وعلم الأحياء الفلكية وعلوم الحياة، والاقتصاد في تكلفة المهمات الفضائية، والأنظمة الذكية، وعلوم الفضاء والأرض.

مهام متوقعة

تشمل المهام المتوقعة من المتدرب المشاركة الكاملة في التدريبات والمهام المطلوبة، والمساهمة والعمل الجاد في البحث المطلوب، وقبول التحديات والقدرة على التطوير الذاتي، مشاركة المعلومات التقنية والثقافية مع الطلبة، وإعداد وتقديم البحث النهائي، والالتزام بجميع القواعد والتقيد بالسلوكيات المحددة واتباع أنظمة السلامة في وكالة «ناسا»، بالإضافة إلى التحلي بالمسؤولية والاستجابة لكل ما يسند إلي الطالب من أعمال.