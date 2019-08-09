وزارة الصحة تختتم فعاليات «الشيف الصغير»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، فعاليات الدورة الثالثة من برنامج «الشيف الصغير»، بمشاركة 24 مشاركة من عدة جنسيات، بالتعاون مع مركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة وكارفور التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم في الإمارات ومجموعة شيراتون مول الإمارات. وحضر حفل الاختتام الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، والدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات.

جهود

ويأتي البرنامج الذي امتد من 22 يوليو حتى 8 أغسطس 2019 تعزيزاً لجهودها الرامية لتحفيز الأطفال على اتباع عادات غذائية صحية وإكسابهم مهارات الطهي الصحي في أجواء مرح وترفيه، وبمشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة، وذلك ضمن حزمة البرامج والأنشطة التوعوية التي تنفذها إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة، لتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال حول أهمية الغذاء الصحي، بالإضافة لإكسابهم مهارات التسوق الصحي، بعيداً عن الوجبات السريعة والمأكولات المصنعة.

ويستقطب برنامج «الشيف الصغير» الأطفال ضمن الفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة ضمن ورش تفاعلية بإشراف الشيف مهند البكيرات من فندق شيراتون مول الإمارات، في أجواء من المرح والترفيه وروح التحدي تستمر 17 يوماً، وسط متابعة واسعة من الأهالي وفئات المجتمع. وتضمن البرنامج مسابقة لإعداد طبق صحي يحتوي على جميع المجموعات الغذائية، والالتزام بالوقت المحدد للمسابقة، فضلاً عن استخدام أفكار إبداعية في تقديم وعرض الوجبات، بإشراف طاهٍ محترف وأخصائي تغذية.