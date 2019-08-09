مغادرة بعثة حج شرطة دبي ضمن فوجها العشرين

المصدر: دبي ـ البيان

شهد العميد عبد الله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي بالنيابة، بحضور العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالنيابة، وداع بعثة الحج على نفقة القوة للعام 1440 هجري، ضمن الفوج العشرين، والمكون من 54 موظفاً مع عائلاتهم، وذلك في مطار دبي الدولي.

وحضر وداع الحجاج مجموعة من ضباط شرطة دبي، إلى جانب فاطمة علي بن سالم ضابط المسؤولية الاجتماعية، ومحمد عبد الجليل وسميرة كرم من تعاونية الاتحاد التي وزعت مجموعة من الهدايا على الحجاج.

توجيهات

ووجه العميد أهلي أفراد بعثة الحج بالاستعداد النفسي والمعنوي لأداء فريضة الحج، ودعاهم إلى الالتزام بالنظم والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بشؤون بعثة الحج الرسمية للدولة، والفريق الإداري لحملة مجموعة النفرة والبوشي للحج والعمرة. كما وحث العميد أهلي الموظفين على الالتزام بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية من أجل سلاسة الإجراءات، والتعاون مع المشرفين والرجوع إليهم في حال وجود أي أمر مهم.