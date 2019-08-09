2400 حاج غادروا مطارات دبي إلى الأراضي المقدسة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

قالت اللجنة العليا للحج في مطارات دبي إن آخر فوج من الحجاج المغادرين عبر مطارات دبي وصل صباح أمس إلى الأراضي المقدسة عبر الطيران السعودي، ليكتمل بذلك وصول جميع الحجاج المغادرين عبر منافذ دبي الجوية والبالغ عددهم 2400 حاج إلى الأراضي المقدسة.

خدمات

قال محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي: إنه بفضل جهود كل الشركاء الاستراتيجيين بالمطار في تقديم الخدمات للتيسير على الحجاج وخاصة كبار السن والمرضى وأصحاب الهمم تمت مغادرة جميع الحجاج عبر مطارات دبي في وقت قياسي.

وقال إن جميع الحجاج بصحة جيدة وتقدم لهم برامج تثقيفية من ناحية المشكلات والمخاطر الصحية المحتملة والأدوات التي هم بحاجة إليها، بالإضافة إلى توفير حقيبة خاصة بالمرضى تحفظ البرودة للأدوية والحقن ومعقمات يد وحقيبة إسعافات أولية.

رعاية

وأوضح المرزوقي أن البعثة الرسمية الموجودة في المملكة العربية السعودية تواصل تفقد الحملات وسير عملها حفاظاً على راحة الحجاج وسلامتهم، مشيداً بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين والجهات السعودية المسؤولة عن الحج وتعاونها مع بعثة الحج الرسمية للدولة والتنسيق معها وتقديم التسهيلات لها،.

وكذلك دور الشركاء الاستراتيجيين الذين سعوا لتوفير كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات صحية ورعاية وتسهيل إجراءات من الشرطة والإقامة وطيران الإمارات والإسعاف لاهتمامهم بالحجاج ورعايتهم من كل النواحي.

وأضاف المرزوقي أن الكادر الطبي موجود بصفة دائمة مع الحجاج ويضم كفاءات متخصصة تم تدريبها لتقديم خدمات طبية وإسعافيه ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب وتوفير كميات مناسبة من الأدوية لهم والتدخل السريع في الطوارئ وإعداد تقارير طبية يومية عن الحالة الصحية لكل حاج.