«الداخلية» تختبر طائرة مُسيّرة لإخماد حريق

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية تجربة حية لطائرة مسيّرة بدون طيار (درون) لإخماد حريق وهمي تم تنفيذه في ساحة التدريب بأكاديمية الدفاع المدني بإمارة أبوظبي، اطلع خلالها على طريقة عمل الطائرة الدرون.

وذلك بهدف التعرف على كل ما هو جديد في مجالات الوقاية والسلامة العامة لغرض تحسين الأداء في قطاع الدفاع المدني بدولة الإمارات للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في عملياته الأساسية «الوقاية والإطفاء والإنقاذ» للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد اللواء المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعمل على استشراف مستقبل الدفاع المدني تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.