كهرباء دبي تبحث التعاون مع «الأوروبية لإدارة الجودة»

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، برئاسة راسل لونجميور الرئيس التنفيذي للمنظمة، وضم كلاً من جيرت أوبنديوش، مدير عمليات المؤسسة، وإسراء المبيضين، المدير الإقليمي لمكتب المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بالشرق الأوسط ومقره دبي، وتطرّق اللقاء لأوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في تطبيق أفضل ممارسات التميز.

وتسلّم سعيد محمد الطاير خلال اللقاء شهادة شرف وتقدير باسم المنظمة الأوروبية من الدرجة الأولى من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، اعترافاً بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم مسيرة التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال دعم مبادرات التميز العالمية ومساعيها الدؤوبة الهادفة إلى تطوير المفاهيم والمبادئ الأساسية.

وكذلك المعايير القياسية للنموذج العالمي 2020 الجديد للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، إضافة إلى دورها في اختباره عملياً في الهيئة، بصفتها إحدى الجهات التي فازت في السابق بجائزة التميز العالمي التي منحتها المؤسسة في العام 2017.

استشراف المستقبل

وقال الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد مسيرة التميز، لاستشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية.

والوصول إلى أهداف مئوية الإمارات 2071 التي تشكل خارطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة. وتمثل رؤية سموه نبراساً نهتدي به في رحلتنا نحو تحقيق الإنجازات، وحافزاً لنا للإسهام في الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الأول في جميع المجالات وعلى المستويات كافة».

وأكد الطاير عزمه الفوز بجائزة التميز العالمي 2020 التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وأن الهيئة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التميز بـ 800 نقطة. ويأتي اختيار الهيئة للمشاركة في تطوير النموذج المحدث للمؤسسة ليؤكد المكانة العالمية التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، لا سيما بعد حصولها على أرفع جائزة في نموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

حيث كانت الهيئة في عام 2017، أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة، وأول مؤسسة في تاريخ الجائزة تحصل عليها من المرة الأولى للترشح، وتم تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في التميز.

ركيزة

وأضاف: «تتخذ الهيئة من التميز ركيزة لتحقيق رؤيتها بوصفها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ويمثل إطار عمل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا للتميز، حيث تشارك الهيئة أيضاً في مسابقة التحديات الحالية للجائزة.

والتي تدور حول محاور عدة مثل تجربة المتعاملين، والاقتصادات المتكاملة، والكثير من العناصر الأخرى، وذلك انطلاقاً من رغبتنا الجادة للفوز بها عن جدارة واستحقاق، لتضاف إلى الكثير من الإنجازات التي نفخر بها».

نموذج

أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي، بعد حصولها على الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الأوروبية، العضو الوحيد غير الأوروبي المشارك عالمياً في الفريق الدولي الذي قام بإعداد النموذج، وكذلك الشريك الاستراتيجي في كل الأنشطة والبرامج الدولية المتعلقة بنموذج العام 2020 للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها مؤسسة عالمية متميزة.