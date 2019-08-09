«أخبار الساعة»: القيادة تمنح مواطنيها الاستقرار

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن تأمين احتياجات المواطنين وحقوقهم الأساسية، هدف رئيسي ومحوري تسعى القيادة الرشيدة بالدولة الحرص عليه، مشيرة إلى أن استقرار المواطنين ورفاههم وسعادتهم هو المبتغى الأول، وتأمين حقوقهم الإنسانية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والإسكان الملائم الذي يلبي مستوى كريماً من العيش، هي الدعامات التي ينعمون من خلالها بحياة مستقرة وآمنة، وخاصة الشباب الذين يتطلعون إلى تشكيل أسرهم وحياتهم المستقبلية.

عطاء

وقالت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «القيادة الرشيدة تمنح مواطنيها مزيداً من الاستقرار» إنه مواصلة لعطاء القيادة الرشيدة الذي لا ينضب، وانطلاقاً من استغلال أي مناسبة تُفرِح قلوب المواطنين.

جاء صرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019 للمواطنين، شملت 1000 قرض، بقيمة نحو 1.6 مليار درهم، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليؤكد الحرص الكبير على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز المستويات المعيشية الكريمة للمواطنين، وبما يعزز من دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية والنمو؛ حيث تأتي هذه المرحلة استكمالاً للدفعة الأولى التي تم صرفها خلال عيد الفطر هذا العام، بقيمة بلغت 3.4 مليارات درهم.

وأضافت أن الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019، تأتي ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، البرنامج الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سبتمبر عام 2018، بميزانية قدرها 50 مليار درهم على مدار ثلاث سنوات، تشير إلى اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتسريع تنفيذ المشروعات التي تخدم استقرار المجتمع ورفاهه.

منظومة متكاملة

أوضحت نشرة «أخبار الساعة» أن الاهتمام بقروض إسكان المواطنين، هو جزء من منظومة متكاملة من الرعاية والدعم والمساعدة التي تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من خلالها على تلمّس حاجات المواطنين في كل المجالات، انطلاقاً من الشعور بهم والاهتمام برفع مستوى معيشتهم، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة والعيش الرغيد لهم، لتمكينهم من تحقيق استقلالهم المالي وسلامهم النفسي، الذي يسهم في تعزيز استقرار الأسر، وتحقيق التوازن في المجتمع، على الصعد كافة.