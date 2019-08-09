شرطة عجمان تكرّم الفائزين في «جائزة القائد العام»

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام المرحلة الثانية ضمن مراحل جائزة وزير الداخلية في دورتها الخامسة، والذي أقيم بقاعة الإمارات في معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور المديرين العامين ونوابهم، ومديري الإدارات، والمشاركين في الجائزة من منتسبي شرطة عجمان وعدد من الشركاء.

ويأتي ذلك في إطار الدليل التنظيمي لجائزة وزير الداخلية لتكريم وتقدير جهود الكفاءات المتميزة من الموظفين، وتحفيزهم على التنافس في جميع مجالات العمل لتحقيق نتائج مؤسسية متميزة وتحقيق الريادة في العمل الأمني والشرطي.

مجالات

وفاز في جوائز التميز الوظيفي 23 موظفاً في عدد من المجالات الوظيفية، وفاز مركز المرور والترخيص في جائزة أفضل مركز خدمة متعاملين، وذهبت جائزة المركز الأول في جائزة أفضل مركز شرطة شامل إلى مركز شرطة النعيمية الشامل، والمركز الثاني إلى مركز شرطة الحميدية الشامل، كما فازت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالمركز الأول في جائزة حل الظواهر الأمنية.

والمركز الأول في أفضل فريق عمل ميداني، وفاز فريق السعادة والإيجابية في القيادة بجائزة أفضل فريق عمل إداري، وفي مجال الجوائز المؤسسية فازت الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالمركز الأول في جائزة أفضل جهة رائدة بفئة الإدارات العامة، والمركز الأول في أفضل جهة في تمكين المرأة، وفازت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالمركز الأول في جائزة الإدارة الرائدة.

وذهب المركز الثاني إلى إدارتي مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية مناصفة، وحصلت إدارة المرور والدوريات على المركز الثالث، حيث مرت الجائزة بالعديد من المراحل للوصول إلى يوم التكريم، ومنها مرحلة المشاركة من قبل الموظفين ثم تقييم ملفات المشاركة مكتبياً ثم جلسات المقابلات التقييمية، ثم إجراء عملية التحكيم من قبل لجنة من إدارة التميز بوزارة الداخلية ثم تحديد الجهات والموظفين الفائزين.