«دفاع مدني دبي» يختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي - وام

اختتم الدفاع المدني بدبي برنامج التدريب الصيفي لطلاب الثانوية العامة والجامعات للعام 2019، في أكاديمية الإمارات للدفاع المدني، والذي انطلق في 14/7/2019.

وحضر الحفل الذي أقيم في منتجع الحبتور بولو العميد جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الدفاع المدني بدبي بالإنابة ونورة أحمد المطروشي، مدير إدارة الموارد البشرية والرائد إسماعيل الريسي والنقيب عمر حامد المري، مدير إدارة التدريب بالإنابة والكادر التدريبي الفريق المشرف على إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، إضافة إلى المشاركين في الدورة. وركز برنامج التدريب الصيفي على توفير فرص التدريب العملية للطلاب بتوزيعهم على الإدارات المختلفة ذات الصلة بمجال دراستهم، مع توفير التوجيه والإرشاد حول الموضوعات التي يتوجب التركيز عليها كأساس لبدء مسيرة مهنية قوية، ودعمهم بشكل يلائم اختياراتهم في المستقبل.