اعتماد «كليفلاند كلينك أبوظبي» للتدريب على الجراحة المتقدمة

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي كمركز متخصص باختبار الأطباء الراغبين في تطوير وتحسين تقنيات العلاج التي يتبعونها في العمليات الجراحية التي تتم بأقل تدخّل جراحي، وبهذا أصبح المستشفى واحداً من أصل 3 مراكز أخرى متخصصة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقيمت الجمعية الأمريكية لجراحي الجهاز الهضمي بالمنظار «الجهة المانحة للاعتماد»، وإحدى أبرز جمعيات الجراحة بالمنظار في الولايات المتحدة، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن عملية فحص استمرت يومين انتهت باعتماده كمركز اختبار لبرنامج «أساسيات الجراحة بالمنظار»، وبهذا أصبح بإمكان الجرّاحين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الخضوع لعملية تقييم عملية قائمة على اختبار مستوى المهارات الفنية لديهم داخل المستشفى.