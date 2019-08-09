طقس الإمارات خلال أيام العيد

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأيام القادمة من الجمعة إلى الثلاثاء طقسا رطبا إلى مغبر وغائم جزئيا في بعض الأحيان، وفيما يلي التفاصيل:

الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائما جزئياً أحياناً ومغبرا على بعض المناطق خاصةً شمالاً وشرقاً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب في المساء والليل في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

السبت: غائم جزئياً يصبح مغبراً وغائماً أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومحملة بالغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحـد: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون محملة بالغبار خاصة شرقاً وشمالاً، وسرعتها من 18إلى 28 تصل إلى 38 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم احياناً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصةً شرقاً وشمالاً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء: غائم جزئياً ومغبر على بعض المناطق. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.