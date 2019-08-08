المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن شروط وضوابط التبرع للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي .

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحق للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط.

واشترطت اللجنة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية .

والزمت اللجنة المرشح بتقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.

وكشفت اللجنة عن أن هناك دوريات إلكترونية، تستهدف المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغرف الدردشة والمنتديات، والمواقع التي تزداد فيها احتمالات نشر دعاية انتخابية، لمتابعة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية».

كانت اللجنة أعلنت أمس فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس حتى الخميس الموافق لـ22 أغسطس الجاري.

وأكدت اللجنة أن على كل مَن يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من 8 صباحاً حتى 3 عصراً.

وبيّنت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط وهي: «أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية «أي أن يكون من مواليد الـ4 من أكتوبر عام 1994 وما قبله»، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

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