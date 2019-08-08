الإمارات تعرّف 50 مسؤولاً وخبيراً عربياً بجائزة التميز الحكومي

المصدر: دبي - البيان

عقدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، بمشاركة أكثر من 50 مسؤولاً ومستشاراً وخبيراً ومتخصصاً في مجال التميز والجودة والتطوير الحكومي من الدول العربية.

وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مايو الماضي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري. وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأداء الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية، ونشر ثقافة التميز المؤسسي واعتمادها نهجاً رائداً في الحكومات، وخلق فكر قيادي إيجابي بما يضمن رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية وتحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات الوطنية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات الحكومية العربية الرائدة.

معايير

وركزت الورشة التدريبية على التعريف بفئات ومعايير الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي، وآليات التقييم والمشاركة وأدوار المنسقين في نقل المعرفة إلى المؤسسات في دولهم، والتعريف بآليات تطوير معايير إدارية دقيقة وإعداد الخطط الاستراتيجية التنافسية وكيفية متابعتها وتقييمها، وتناولت أهمية تمكين الكوادر وبناء الكفاءات والقدرات في الجهات الحكومية، كما استعرضت تطور برامج التميز العالمية وركزت على منظومة ومبادرات التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يُحتذى لرفع كفاءة المؤسسات، والارتقاء بأدائها.

حضر الورشة التدريبية لجائزة التميز الحكومي العربي، الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومريم الحمادي مساعدة المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، ومروان الزعابي نائب الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

كما حضرها ماجد محمد المعجل وكيل وزارة الخدمة المدنية للابتكار والتميز في المملكة العربية السعودية، وأحمد محمد الكندري وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون التطوير الإداري في الكويت، وخديجة بنت مسعود مديرة دائرة الجودة في وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عُمان، وسند علي الحماد مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية للتطوير الإداري في مملكة البحرين، ومحمد محمود سامي المشرف العام والمتحدث الرسمي لجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية.

نقلة نوعية

من جهته، أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن تحقيق التميز في العمل الحكومي العربي يتطلب إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها وإعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات للمجتمع وتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال لدعم وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية.

نجاح

أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في حكومة دولة الإمارات عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن النجاح الكبير الذي حققته أولى الورش التدريبية الخاصة بجائزة التميز الحكومي العربي،يعكس أهمية الجائزة ومدى اهتمام الدول والحكومات العربية فيها.