استعراض استراتيجيات قطاع الطاقة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

عقد مجلس دبي لمستقبل الطاقة اجتماعه الثاني، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس المجلس، ويعد مجلس دبي لمستقبل الطاقة أحد «مجالس دبي للمستقبل» التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كمنصّة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

واستعرض سعيد محمد الطاير خلال الاجتماع استراتيجيات قطاع الطاقة في دبي، وخطة عمل المجلس ومهامه الرئيسية التي تتضمن وضع تصور لمستقبل القطاع، بالإضافة إلى مواكبة التوجهات العالمية في قطاع الطاقة بشكل مستمر، وتحديد أفضل الممارسات والتجارب والفرص للارتقاء بقطاع الطاقة في دبي، ودراسة التحديات المتوقعة وتطوير الحلول وتوفيرها لصناع القرار، إضافة إلى وضع التوصيات التطويرية وإطلاق المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيقها.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه كما وردت في وثيقة الخمسين التي تشكل ملامح مستقبل دبي بعد 50 عاماً، نعمل في مجلس دبي لمستقبل الطاقة على استشراف مستقبل القطاع وتحديد الفرص لتحويل دبي إلى أكثر المدن استدامة في الطاقة النظيفة، بما يتسق مع استراتيجياتنا على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وتهدف مجالس دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى استشراف مستقبل القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي، وتضم نخبة من مستشرفي المستقبل وقادة القطاعات الحيوية.