بلدية دبي تفوز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية

المصدر: دبي - البيان

فازت بلدية دبي بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG) المقدمة من شركة ESRI الرائدة على مستوى العالم في مجال برامج نظم المعلومات الجغرافية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وثمّن داوود الهاجري، مدير عام البلدية، جهود موظفي الدائرة وسعيهم تجاه تحقيق الفوز والسبق في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤكد تميزها وريادتها في أعمالها، وجهودها في ترسيخ توجيهات الحكومة الرشيدة لاستشراف المراكز المتميزة.

وأكد الهاجري أن هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتي تخول بلدية دبي لتكون ضمن 100 مدينة فائزة بها على مستوى العالم، كما تعكس جهود الدائرة في الأخذ بأحدث أساليب التعامل مع تقنيات المعلومات وخاصة النظم الجغرافية بوصفها عنصراً مهماً يجب استثماره في تقديم خدمات متطورة في مجال العمل البلدي وفق أرقى المعايير العالمية، ما يسهم بشكل كبير في إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لرفع الكفاءة في التعامل والحفاظ على المعلومات من حيث اعتبارها من أهم الأصول التي تمتلكها البلدية.

تميز

وقالت المهندسة مريم المهيري، مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن الجائزة تأتي في إطار سعي المركز نحو الاستمرار في نهج الابتكار والتميز لتعزيز رحلة بلدية دبي تجاه التميز ولتصبح دبي إحدى أفضل مدن العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث حصلت البلدية على هذه الجائزة بناءً على تطبيقات مركز نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بمبادرة جيودبي، والتي تتميز بتكامل التطبيقات الجغرافية ذات الطبيعة المكانية مع آليات عمل وإجراءات دوائر حكومة دبي والدوائر شبه الحكومية، وذلك بجهود الكوادر الخبيرة في مركز نظم المعلومات الجغرافية وبتطبيق أحدث التقنيات في نظم المعلومات الجغرافية، وتأتي هذه الجائزة كخطوة في تحقيق الأهداف التي وُضعت في الخطة الاستراتيجية للدائرة والتي ترمي إلى تطوير شبكة نظم معلومات جغرافية شاملة ومستدامة.

ويعتبر فوز بلدية دبي بهذه الجائزة شهادة من الشركة على كفاءة المبادرات التي تطبقها البلدية والإبداع في استخدامها في العمل المؤسسي، وفي تقديم الخدمات الجيومكانية.

ريادة

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم هذه الجائزة سنوياً منذ عام 2004 لعدد من المؤسسات والهيئات الأمريكية، ولبعض المؤسسات العالمية التي تحقق تميزاً وريادة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث يتم ترشيح عشرات آلاف الهيئات والشركات من جميع أنحاء العالم.

لجنة

تقوم لجنة متخصصة برئاسة مدير ومؤسس شركةESRI جاك دنجرموند بدراسة التطبيقات واختيار الفائزين، حيث يقام حفل توزيع جوائز الـ SAG خلال المؤتمر العالمي السنوي لمستخدمي ESRI بحضور 17 ألف مشارك في مدينة سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من كل عام.