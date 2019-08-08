1375 عملية تفتيش لأنشطة النقل البحري للركاب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذها 1375 عملية تفتيشية أسهمت في ضبط 98 مخالفة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وشملت العبرات، والتاكسي المائي، والفيري، والباص المائي، ومشغلي معدات السلامة، ومشغلي ومستخدمي وسائل النقل البحري.

وصرحت الهيئة بأن الحملات التي أطلقتها تأتي ضمن خطط استراتيجية بتنظيم حملات تفتيشية على جميع أنشطة نقل الركاب خلال فترات زمنية محددة، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أنه تم إطلاق 22 حملة بواقع 1375 عملية تفتيشية، أسفرت عن 98 مخالفة تضمنت جميع الأنشطة والخدمات في وسائل النقل البحري خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت: إن من أكثر المخالفات تكراراً عدم إبراز تصريح قيادة عبرة عند الطلب، وتحصيل تعرفة النقل أثناء سير العبرة، في حين بلغ عدد مخالفات العبرات 81 مخالفة مقابل 69 مخالفة العام الماضي عن ذات الفترة، فيما وصل عدد مخالفات مستخدمي وسائل النقل البحري 17 مخالفة مقابل صفر مخالفات العام الماضي، وإن نطاق الحملات شمل عدداً كبيراً من المناطق، منها جبل علي، ومارينا تيراس، وممشى المارينا، والقرية العالمية، والممزر، وبني ياس، والسبخة، وميناء راشد، والسيف، وحي دبي للتصميم، وشاطئ جميرا المفتوح، وغيرها العديد.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات التفتيشية تهدف إلى التوعية والتوجيه للحد من السلوكيات غير المقبولة، والتشجيع على الالتزام بالقوانين واللوائح التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، وأن تحرير المخالفات يدفع إلى التقيد بالتشريعات المطلوب تنفيذها، خاصة أن إمارة دبي تعتبر مدينة عالمية تتمتع بمكانة كبيرة في إسعاد مقيميها وزائريها وسائحيها، وأن الحملات الرقابية على وسائل النقل البحري ومشغليها بشكل عام ترمي إلى تحقيق رؤية الهيئة بـ«تنقل آمن وسهل للجميع».