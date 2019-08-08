إطلاق جائزة وزير تطوير البنية التحتية للتميز

المصدر: دبي- البيان

أطلق معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، جائزة وزير تطوير البنية التحتية للتميز، التي تعد إحدى الأدوات المعززة للتميز الوظيفي والمحفزة على المنافسة الإيجابية بين موظفي الوزارة، وتهدف هذه الجائزة إلى بناء ثقافة مؤسسية أساسها تحقيق الجودة الشاملة والعمل وفق أعلى المعايير، إلى جانب بث الطاقة الإيجابية في صفوف الموظفين، ليكون العمل في الوزارة منظومة متكاملة أساسها التميز في الأداء.

ثقافة

وقال معاليه خلال حفل الإطلاق الذي نظمته الوزارة في ديوانها في دبي، أمس بحضور القيادة العليا للوزارة، والموظفين: «نستهدف من خلال هذه الجائزة نشر الوعي بثقافة التميز والإبداع والعمل على اعتمادها كممارسة سلوكية يومية بين الموظفين، كما نسعى إلى تطوير وبناء قدرات ومهارات فريق العمل، وخلق جو من المنافسة الإيجابية في الإنجاز في ما بينهم، الأمر الذي سينعكس بلا شك على زيادة الإنتاجية، وسيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة».

وأضاف معاليه: «تحقق هذه الجائزة أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة تطوير البنية التحتية الرامية إلى تحفيز الموظفين على الإبداع والتميز والابتكار وتعزيز مفهوم العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم بشكل دوري ومتواصل، إضافة إلى أثرها في نشر الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، الأمر الذي يصب في المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في تحقيق رؤيتها للعام 2021 بأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم، وصولاً إلى المئوية 2071».

وأشار معالي الوزير إلى أن حكومة الإمارات لديها إيمان راسخ، بأهمية تمكين الموارد البشرية وخلق بيئة عمل نموذجية للتطوير والتحسين، وبناء ثقافة إبداعية تواكب العصر في مختلف المجالات الوظيفية، كما توجه‎ معاليه بالشكر إلى كافة موظفي الوزارة لجهودهم التي اتسمت بالكفاءة العالية والتفاني والإخلاص في العمل، الأمر الذي أثمر العديد من النجاحات والإنجازات التي حظيت بإشادة الجميع، ودعا معالي الوزير في ختام كلمته إلى بذل المزيد من الجهد للمحافظة على المكتسبات والبناء عليها من خلال التعلم المستمر وتطوير المهارات العملية والعلمية.