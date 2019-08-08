مؤسسة إمارات العطاء تدشّن مجلس الشباب للتطوّع

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت مؤسسة إمارات العطاء مجلس الشباب للتطوع بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني ويضم في عضويته 12 من العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات التطوعية، ويعمل تحت مظلة المؤسسة وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي وبمبادرة من زايد العطاء.

ويشكل المجلس منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلية للشباب ويختص بإبداء الرأي في مجال شؤون العمل التطوعي والخطط ذات الصلة بنشر ثقافة التطوع في المجتمعات محلياً وعالمياً وإقامة حلقات شبابية للتعرف على آراء الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم وتحديد التحديات التي يواجهونها في القطاع التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الانساني واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها، وذلك تزامناً مع توجيهات القيادة الحكيمة بأن يكون عام 2019 عام التسامح، وتزامناً مع الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.

ويختص المجلس في اقتراح المبادرات والأفكار التطبيقية لتحقيق أهدافه وإشراك وتمثيل الشباب العاملين في القطاع الحكومي والخاص والتطوعي في المؤتمرات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية وتنظيم مبادرات وحلقات شبابية لإرشاد الشباب بالسياسات والتشريعات الخاصة بالعمل التطوعي وعمل دراسات واستبيانات حول مدى رضا الشباب العاملين في القطاع التطوعي عن المواضيع التي تهمه وكذلك وضع برامج تدريبية لتمكين مهارات الموظفين المواطنين الشباب من خلال بناء أسس شراكة مع مجـــالس إدارات القطاع التطوعي.