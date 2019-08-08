شرطة رأس الخيمة تناقش خطة تصنيف الخدمات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد عبد الله خميس الحديدي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة، اجتماع استعراض فرص التحسين والخطة التشغيلية للفرق المشاركة في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة رئيس الفريق الإشرافي لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة - نائب رئيس الفريق الإشرافي لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والعميد عادل علي الغيص رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وذلك بهدف الارتقاء بالخطط التطويرية للفرق المشاركة في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المتعلقة بتطوير العمل والخطة التشغيلية للفرق المشاركة في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما تم مناقشة التحديات، التي قد تواجه الفرق، واستعراض فرص التحسين التي تعزز جودة وكفاءة الخدمات المرورية المقدمة إلى الجمهور، والتأكيد على تسهيل وتبسيط الإجراءات والمعاملات المرورية، وذلك انسجاماً وتماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية، التي ترمي إلى تقديم أفضل وأجود الخدمات الشرطية والمرورية المتميزة وفقاً لنظام النجوم.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على إسعاد المتعامين من خلال تقديم المزيد من فرص التحسين والتطوير، عبر طرح وتقديم أفضل الحلول والتوصيات لتحقيق الوصول إلى أفضل النتائج، التي تدعم تطوير مركز خدمات المرور والترخيص، وتحقق إسعاد المتعاملين.